Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht durch Motorradfahrer

Am Dienstag, 03. Oktober 2023, kam es gegen 20.05 Uhr auf der Molberger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 23-jährige Fahrzeugführerin aus Lindern befuhr mit einem grauen VW Golf die Molberger Straße in Fahrtrichtung Molbergen. Als sie im Streckenverlauf nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, wurde sie während des Abbiegevorgangs vom Fahrer einer schwarzen MotoCross-Maschine ohne Kennzeichen überholt worden. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch die linke Fahrzeugseite des Golf erheblich beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der Motorradfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Er flüchtete in Fahrtrichtung Molbergen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Lastrup - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Richtpflöcken

Zwischen Mittwoch, 27. September 2023, 10.00 Uhr, und Montag, 02. Oktober 2023, 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Bereich des Neubaugewerbegebiets im Unnerweg mehrere Richtpflöcke, die der Grundstücksabmessung des 58-jährigen Geschädigten dienten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Lastrup - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Baggers

Zwischen Freitag, 29. September 2023, 14.30 Uhr, und Mittwoch, 04. Oktober 2023, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Bereich der Bundesstraße B213, Ecke Ziegelstraße, einen gelben YANMAR Bagger, Modell "Rubber Tracks" von der dortigen Baustelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Cloppenburg - unerlaubtes Fahrzeugrennen

Am Mittwoch, 04. Oktober 2023, sollte gegen 19.05 Uhr in der Vahrener Straße ein 16-jähriger Jugendlicher aus Molbergen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, nachdem er diese mit 50 km/h befahren hatte. Trotz Anhaltesignal, Blaulicht und Einsatzhorn versuchte er, sich der Kontrolle zu entziehen und legte während der Verfolgung eine rasante und rücksichtslose Fahrweise an den Tag. Nachdem der Jugendliche gestellt werden konnte, stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den 16-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt. Er wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Kleinkraftrades

Am Samstag, 30.09.2023, zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das Kleinkraftrad des Herstellers Peugeot eines 57-jährigen Cloppenburgers. Das Kleinkraftrad war zum Tatzeitpunkt an der Wohnanschrift des 57-Jährigen in der Kirchhofstraße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Lindern - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Kupferkabel

Zwischen Dienstag, 03. Oktober 2023, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 04. Oktober 2023, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Industriegebiet an der Hauptstraße ein 10 m langes Kupferkabel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter Tel.: (05957) 967790 entgegen.

Molbergen - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines E-Scooters

Am Dienstag, 03. Oktober 2023, zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter an der Stedingsmühler Straße den NINEBOT E-Scooter, Modell 2115 eines 41-Jährigen aus Molbergen. An dem Scooter war zum Tatzeitpunkt ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

Molbergen - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Samstag, 30. September 2023, 17.00 Uhr, und Sonntag, 01. Oktober 2023, 00.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Bushaltestelle am Gemeindeplatz an der Cloppenburger Straße das blau-silberne Pedelec eines 67-jährigen Molbergers. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein GAZELLE Arroyo C7 mit einer Reifengröße von 28 Zoll und 7-Gang-Nabenschaltung. Auf dem Gepäckträger war zum Tatzeitpunkt eine braune Fahrradtasche angebracht. Weitere besondere Kennzeichen sind ein großer Kratzer am Lenker vorne rechts sowie eine Spiegelvorrichtung vorne links am Lenker. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

Peheim - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung bei der Grundschule

Zwischen Freitag, 29. September 2023, 13.00 Uhr, und Mittwoch, 04. Oktober 2023, 08.00 Uhr zerstörten bislang unbekannte Täter die Klimaanlage eines Containers in der Markhauser Straße, welcher derzeit als Klassenraum der Peheimer Grundschule genutzt wird. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

Garrel - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch, 04. Oktober 2023, zwischen 13.25 Uhr und 13.35 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz des Kindergartens in der Immenstraße den blauen VW Kombi eines 44-jährigen Garrelers im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Mittwoch, 04. Oktober 2023, kam es gegen 11.30 Uhr auf der Angelbecker Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 51-jähriger PKW-Fahrer aus Berge befuhr die Angelbecker Straße aus Fahrtrichtung Löningen kommend, als in Höhe der Ehrener Straße ein 18-jähriger Löninger mit seinem PKW aus der Ehrener Straße kommend in Richtung Löningen abbog. Er missachtete die Vorfahrt des 51-Jährigen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Hierdurch waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell