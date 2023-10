Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß nur knapp entgangen

Gera (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Beamte des Inspektionsdienstes Gera am 30.09.2023 um 21:05 Uhr während der Fahrt in der Gebrüder-Häußler Straße in Gera fest, dass ein ihnen entgegenkommender Fahrer eines Mercedes die falsche Fahrspur nutzte und Frontal entgegenkam. Ein PKW konnte ausweichen, ebenso der Streifenwagen. Wären der PKW sowie der Streifenwagen nicht ausgewichen, wäre es zum Zusammenstoß gekommen. Im Rahmen einer daraufhin durchgeführten Kontrolle wurde eine Alkoholisierung von 0,39 Promille beim 78 - jährigen Fahrer des Mercedes festgestellt. Die Weiterfahrt wurde auch hier untersagt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell