LPI-G: Trunkenheitsfahrt in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Greiz (ots) - Auma-Weidatal: Am gestrigen Donnerstag (28.09.2023), zwischen 18:30 und 20:45 Uhr, führten Polizeibeamte in der Triptiser Straße Verkehrskontrollen durch. Insgesamt wurden 3 Kraftfahrer festgestellt, die unter Einfluss von Alkohol standen. Spitzenreiter war der 63-jährige Fahrer eines Pkw Ford. Das Testgerät zeigte bei ihm einen Wert von 2,3 Promille an. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine ...

