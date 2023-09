Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Greiz: Am Donnerstag, den 28.09.2023, gegen 16:55 Uhr, befuhren vier Motorradfahrer die Landstraße 1296 von Kleingera in Richtung Greiz. Beim Befahren einer Rechtskurve kam ein 66-jähriger Kradfahrer nach links von der Straße ab und kollidierte mit der Leitplanke. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer verletzt, am Krad entstand Sachschaden. Die Straße musste bis gegen 17:45 Uhr gesperrt werden.

