Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in der Wenzelstraße

Altenburg (ots)

Altenburg: Mehrere Polizeistreifen rückten gestern Nachmittag (28.09.2023) kurz vor 15:00 Uhr in die Wenzelstraße aus und leiteten in der Folge die Ermittlungen gegen eine Frau und zwei Männer ein. Kurz zuvor erregten einer der beiden Männer (34) und die Dame (36) öffentlich ein Ärgernis, indem sie sexuelle Handlungen miteinander vornahmen. Ein Sicherheitsmitarbeiter sprach das Pärchen an und forderte es zum Unterlassen der Handlungen auf. In der Folge griffen der 34-Jährige und der ebenfalls anwesende 38 Jahre alte Mann den Sicherheitsmitarbeiter mit Schlägen an. Zum Glück wurde dieser nicht schwer verletzt.

Auch als die Polizei vor Ort eintraf, beruhigten sich die drei Täter nur schwer, wobei der 38-Jährige massiven Widerstand leistete. Letzten Endes wurde dieser in Gewahrsam genommen. Gegen alle drei Täter wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell