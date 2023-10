LPI-G: Betrunken am Straßenverkehr teilgenommen

Gera (ots) - Im Rahmen einer Verkehrsunfallmeldung mit notwendiger ärztlicher Versorgung befanden sich Beamte des Inspektionsdienstes am 30.09.2023 gegen 11:45 Uhr in der Schuhgasse in Gera. Die 74 - jährige Fahrerin ihres Damenrades wurde dabei an Kopf und Händen verletzt. Grund für den Sturz war ein gebrochener Fahrradrahmen der Fahrerin. Sie wurde ärztlich versorgt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Rückfragen ...

mehr