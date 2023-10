Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Montag, 02. Oktober 2023, 12.00 Uhr, und Dienstag, 03. Oktober 2023, 10.20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Großen Straße ein. Ob etwas entwendet wurde, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beträgt 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta OT Langförden - Brand eines Rundballens

Am Dienstag, 03. Oktober 2023, geriet gegen 11.10 Uhr Am Vahrenkamp aus bislang unbekannter Ursache ein Rundballen in Brand. 13 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Langförden waren mit zwei Fahrzeugen vor Ort und löschten das Feuer. Personen kamen nicht zu Schaden.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 03. Oktober 2023, wurde gegen 21.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Falkenrotter Straße ein 40-jähriger Lohner einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen die 31-jährige Halterin des Fahrzeugs, ebenfalls wohnhaft in Lohne, wurde ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet, weil sie wusste, dass der 40-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß und ihn dennoch fahren ließ.

Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 02. Oktober 2023, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Bremer Tor, die Geldbörse samt Inhalt eines 68-Jährigen. Anschließend wurden mit der Bankkarte Abbuchungen getätigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl

Von Montag, 25. September 2023, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 27. September 2023, 21.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Kampgartenweg, in die Tiefgarage eines Mehrparteienhauses. Hier entwendeten sie das Bediental eines Pedelec des Herstellers Pegasus, sowie den Fahrradsattel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Bakum - Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in Lagerhalle

Von Samstag, 30. September 2023, 17.00 Uhr, bis Montag 02. Oktober 2023, 07.30 Uhr, gelangten unbekannte Täter in Bakum, Rudolf-Diesel-Straße, in eine Lagerhalle ein. Entwendet wurde Werkzeug und Elektroersatzteile für LKWs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-95971-0) entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Sonntag, 01. Oktober 2023, 07.00 Uhr, und Dienstag, 03. Oktober 2023, 11.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Memlebenstraße gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Hierdurch ging eine Blumenvase zu Bruch, die auf der Fensterbank stand. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442-80846-0) entgegen.

Holdorf - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 29. September 2023, 11.00 Uhr, und Montag, 02. Oktober 2023, 16.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe beim Holdorfer Jugendtreff in der Badberger Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Kennzeichen

Am Dienstag, 03. Oktober 2023, wurde gegen 19.40 Uhr auf dem Rathausplatz in Dinklage ein PKW ohne Kennzeichen festgestellt. Eine Kontrolle des 58-jährigen Fahrzeugführers aus Essen (Oldenburg) ergab, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Verstoß gegen Pflichtversicherung

Am Montag, 02. Oktober 2023, 17.55 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger aus Visbek mit einem Pkw die Wildeshauser Straße in Visbek, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem wurde festgestellt, dass der Pkw nicht mehr versichert war. Dem 48-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 29.09.2023, 06.45 Uhr, bis Samstag, 30. September 2023, 12.45 Uhr, wurde in Vechta, Bachstraße, ein auf dem dortigen Parkplatz abgestellter schwarzer Skoda Oktavia am vorderen rechten Stoßfänger sowie am Licht beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte den PKW vermutlich beim Ein- und Ausparken. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 1000 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 03. Oktober 2023, kam es gegen 13.05 Uhr auf der Diepholzer Straße/Ecke Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 57-jährige PKW-Fahrerin aus Steinfeld und ein 36-jähriger LKW-Fahrer aus Hemsloh befuhren in genannter Reihenfolge die Bundesstraße B214 in Fahrtrichtung Holdorf. An der Kreuzung Lohner Straße verringerte die Steinfelderin aufgrund der orange zeigenden Ampel drastisch ihre Geschwindigkeit, um anzuhalten. Dies erkannte der Hemsloher zu spät und fuhr mit seinem LKW hinten auf den PKW der 57-Jährigen auf. Hierdurch wurde diese leicht verletzt. Sie wurde an der Unfallstelle ambulant behandelt. Von drei ihn ihrem PKW befindlichen Hunden wurden zwei leicht verletzt. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 03. Oktober 2023, kam es gegen 17.20 Uhr auf der Ihorster Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen 7er BMW befuhr die Ihorster Straße in Fahrtrichtung Holdorf. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er im Streckenverlauf auf nasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab, wodurch sein PKW mit einem Baum sowie einem Telefonmasten kollidierte und letztlich in Vollbrand geriet. Der Fahrzeugführer flüchtete fußläufig von der Unfallstelle. Er konnte trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, nicht gestellt werden. Das brennende Fahrzeugwrack wurde durch 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Holdorf gelöscht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt ca. 15.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

