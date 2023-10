Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Am Donnerstag, 05. Oktober 2023, kam es gegen 07.50 Uhr auf der Vlämischen Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 41-jähriger PKW-Fahrer aus Lastrup befuhr gemeinsam mit seiner 7-jährigen Tochter mit einem Kleintransporter die Hammeler Straße aus Richtung Hammel kommend. ALs er beabsichtigte, die Kreuzung Vlämische Straße geradeaus zu überqueren, übersah er den PKW eines 43-Jährigen aus Lastrup, welcher die Vlämische Straße aus Richtung Kreisverkehr kommend in Richtung Oldendorf befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 13000 Euro. Alle beteiligten Personen wurden leicht verletzt.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach mehreren Verkehrsunfallfluchten

Zwischen Samstag, 30. September 2023, 04.15 Uhr, und Mittwoch, 04. Oktober 2023, 14.30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren in der Fußgängerzone gegen eine neue Rundbank der Stadt Cloppenburg, wodurch diese erheblich beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Am Donnerstag, 05. Oktober 2023, gegen 09.30 Uhr, stieß ein grauer Opel Mokka in der Sevelter Straße frontal gegen einen vor dem Rathaus befindlichen Poller. Der verantwortliche PKW-Fahrer wendete daraufhin sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Ebenfalls am Donnerstag, den 05. Oktober 2023, kam es gegen 11.15 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Arbeitsagentur am Pingel-Anton-Platz zu einer Verkehrsunfallflucht: Der Fahrer eines weißen Transporters mit rumänischem Kennzeichen entfernte sich nach Zusammenstoß mit einem dort geparkten grauen PKW Mitsubishi Space Star einer 52-jährigen Cloppenburgerin unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug der Cloppenburgerin entstand Sachschaden im Bereich der hinteren linken Stoßstange in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 05. Oktober 2023, kam es um 16.55 Uhr auf der Bether Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 40-jährige Fahrerin eines Transporters aus Quakenbrück bog von der Bether Straße auf ein Grundstück ein. Auf der dortigen Zuwegung zum Parkplatz übersah sie, dass der überstehende Teil des Gebäudes zu niedrig für den Transporter war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen ihrem Fahrzeug und dem Gebäude, wodurch der Transporter festklemmte. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 7.000 Euro.

Essen (Oldenburg) - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 05. Oktober 2023, kam es zwischen 08.15 Uhr und 11.00 Uhr auf dem Gelände eines Feinkostherstellers im Kartoffelweg zu einer Verkehrsunfallflucht: Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugs entfernte sich nach dem Zusammenstoß mit einem dort geparkten schwarzen VW unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: 05434 924700 entgegen.

Löningen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluchten

Am Donnerstag, 05. Oktober 2023, kam es zwischen 09.00 Uhr und 18.00 Uhr auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Hotels in der Parkstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das dort abgestellte Fahrzeug, einen weißen Opel Astra Sports Tourer, einer 35-jährigen Frau aus Werlte und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1000 Euro. Zwischen 18.20 Uhr und 18.30 Uhr kam es dann im Alten Postweg zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den geparkten grünen VW Golf eines 55-Jährigen aus Lindern im Bereich der Heckstoßstange und entfernte sich vom Unfallort ohne den Schaden zu regulieren oder seine Personalien zu hinterlassen. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell