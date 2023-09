POL-NB: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung der Stadthalle

Neubrandenburg (ots) - Im Zeitraum vom 15.09.2023 zum 18.09.2023 wurde in eine Kindertageseinrichtung in 17039 Neuenkirchen eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude in der Parkstraße eingedrungen und haben anschließend sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und zahlreiche Türen sowie Schränke aufgebrochen. Dabei sind die Täter äußerst brutal vorgegangen, so ...

