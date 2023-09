Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in eine Kindertagesstätte

Neubrandenburg (ots)

Im Zeitraum vom 15.09.2023 zum 18.09.2023 wurde in eine Kindertageseinrichtung in 17039 Neuenkirchen eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude in der Parkstraße eingedrungen und haben anschließend sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und zahlreiche Türen sowie Schränke aufgebrochen. Dabei sind die Täter äußerst brutal vorgegangen, so dass der entstandene Schaden auf ca. 3.000 Euro geschätzt wird. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine mittlere dreistellige Summe Bargeld entwendet.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland aufgenommen. Dafür werden Zeugen gesucht. Wer am vergangenen Wochenende auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Neuenkirchen bemerkt hat oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

