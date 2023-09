Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Neuendorf (ots)

Im Zeitraum vom 10.09.2023 bis 13.09.2023 wurde in ein Einfamilienhaus in der Asternstraße in 17039 Neuendorf eingebrochen. Bislang unbekannte Tatverdächtige haben sich in Abwesenheit der Bewohner gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus verschafft und anschließend sämtliche Räume mit sämtlichen Mobiliar durchsucht. Auf Grund der Abwesenheit der Bewohner kann derzeit gesagt werden, wie hoch der entstandene Sachschaden ist.

Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Dafür werden Zeugen gesucht. Wer im Zeitraum zwischen dem 10.09.2023 und 13.09.2023 in der Ortschaft Neuendorf auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell