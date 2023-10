Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Brand einer Kabelproduktionsmaschine

Am Donnerstag, 05. Oktober 2023, kam es gegen 07.05 Uhr in der Ostermoorstraße zum Brand einer Kabelproduktionsmaschine. Das Feuer konnte durch den Maschinenführer eigenständig gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Ramsloh wurde vorsorglich alarmiert, kam aber nicht mehr zum Einsatz. An der Maschine entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 05. Oktober 2023, wurde um 18.55 Uhr in der Spreestraße ein 32-jähriger Friesoyther einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Am Donnerstag, 05. Oktober 2023, kam es gegen 11.05 Uhr an der Kreuzung Bgm.-Krose-Straße/Wasserstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 46-jährige Frau aus Garrel befuhr mit ihrem PKW die Bgm. -Krose-Straße in Richtung Lange Straße. Ein 56-jähriger aus Friesoythe befuhr mit seinem Pedelec die Wasserstraße in Fahrtrichtung Lange Straße. An der Kreuzung Bgm.-Krose-Str./ Wasserstraße übersah die wartepflichtige Fahrzeugführerin den bevorrechtigten Pedelecfahrer. Hierdurch musste dieser stark abbremsen. Er stürzte und verletzte sich leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell