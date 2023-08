POL-EL: Freren - 20-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lingen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem in der Boschstraße abgestellten schwarzen Audi A4 Cabrio und entwendeten das darin befindliche Portemonnaie. Der Schaden wird auf etwa 1650 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte ...

mehr