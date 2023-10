POL-MG: Schwerer Straßenraub im Hans-Jonas-Park unter Jugendlichen

Mönchengladbach (ots) - In Bettrath-Hoven, auf der Straße Dyker Weg 38 ist am zwischen Samstag, 28.10.2023, 07.50 -20.15 Uhr, in eine Wohnung einbebrochen worden. Der Täter gelangte hier auf bislang unbekannte Weise ins Objekt und suchte nach Diebesgut. Er ließ Küchenfenster und Terrassentüre nach der Tat offen. In eine weitere Wohnung auf dem Hauweg in Bettrath-Hoven ist ebenfalls eingebrochen worden. Hier ...

