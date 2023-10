Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche am Wochenende in Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

In Bettrath-Hoven, auf der Straße Dyker Weg 38 ist am zwischen Samstag, 28.10.2023, 07.50 -20.15 Uhr, in eine Wohnung einbebrochen worden. Der Täter gelangte hier auf bislang unbekannte Weise ins Objekt und suchte nach Diebesgut. Er ließ Küchenfenster und Terrassentüre nach der Tat offen.

In eine weitere Wohnung auf dem Hauweg in Bettrath-Hoven ist ebenfalls eingebrochen worden. Hier gelangten die unbekannten Täter über eine Leiter über das Obergeschoss ins Objekt. Tatzeit war am Samstag, 28.10.2023, zwischen 11.30-20.45 Uhr

In Mönchengladbach-Eicken, an der Heinz-Ditgens-Straße waren am Samstag, 28.10.2023, zwischen 18-23 Uhr zwei nebeneinander liegende Einfamilienhäuser Ziel von Einbrechern. In ein Haus brachen die unbekannten Täter über die zum Garten gelegene Terrassentüre ein, in das andere Haus über das Küchenfester. Die Täter erbeuteten unter anderem Geld und Schmuck.(wr)

