POL-MG: Falsche Handwerker bestehlen 85-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Trickdiebe haben am Donnerstag, 26. Oktober, eine 85-jährige Frau aus Venn bestohlen.

Ein Mann, der sich als Handwerker ausgab, sprach die Seniorin gegen 11 Uhr an ihrer Haustür an, als diese vom Einkaufen zurückkam. Angeblich hätte es im Haus einen Wasserschaden gegeben und sie sei die einzige Bewohnerin, die diesbezüglich noch nicht erreicht werden konnte. Außerdem müsse er in ihrer Wohnung den Wasserfluss kontrollieren. Die 85-Jährige ging mit dem Mann in ihre Wohnung. Dort informierte er telefonisch einen "Kollegen", der später ebenfalls hinzukam. Gemeinsam gingen sie ins Badezimmer, wo die Männer den Wasserhahn sowie die Duschbrause aufdrehten. Einer der beiden verließ den Raum. Der andere gab der Seniorin die Anweisung, das Rohr am Waschbecken zu halten und darauf zu achten, ob sich das Wasser braun färbe. Nach kurzer Zeit erhielt der angebliche Handwerker einen Anruf und entschuldigte sich mit dem Hinweis, er müsse kurz mal vor die Türe. Die Seniorin solle aber weiterhin das Rohr festhalten.

Als keiner der beiden Männer wieder zurückkam, stellte die 85-Jährige das Wasser aus und verließ das Badezimmer. Dabei stellte sie fest, dass Türen sowie Schränke und Schubladen in anderen Räumen offenstanden. Die Männer hatten offenbar unter anderem diversen Schmuck entwendet.

Die Männer kann sie wie folgt beschreiben: Einer ist etwa 1,85 Meter groß, von schlanker Statur, braune Haare sowie einen dunklen Teint. Er trug einen hellen Handwerkeroverall mit dunklen Taschen. Der andere Mann ist etwa 1,70 Meter und trug dunkles gewelltes Haar sowie einen Bart. Seine Handwerkerkleidung war dunkel.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de (cr)

