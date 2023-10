POL-MG: Einbruch in Haus in Hardterbroich-Pesch

Mönchengladbach (ots) - Nach der Manipulation eines Geldautomaten einer Bank an der Hindenburgstraße in Mönchengladbach am Samstag, 27. Juli, um 7.19 Uhr sucht die Polizei Mönchengladbach einen tatverdächtigen Mann. Dieser brachte eine Kameraleiste sowie einen Skimmer an dem Geldautomaten an, um EC-Karten-Daten von Kunden auszulesen. Die Manipulation konnte ...

