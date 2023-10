POL-MG: Zwei Männer nach räuberischem Diebstahl festgenommen

Mönchengladbach (ots) - Die Mitarbeiterin eines Supermarktes in Hardterbroich-Pesch hat am Mittwoch, 25. Oktober, einen Ladendieb gestellt. Die Polizei nahm den Mann anschließend vorläufig fest und ein Haftrichter erließ am Donnerstag, 26. Oktober, gemäß dem Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft. Gegen 9.50 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Lürriperstraße. Vor Ort traf die Polizei einen 47-jährigen Mann ...

