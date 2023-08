LPI-J: Zu schnell im Kreisverkehr

Weimar (ots) - Gegen 09:35 Uhr informierte ein Fahrzeugführer die Polizei , dass ein vor ihm fahrender Pkw-Fahrer offenbar gesundheitliche Probleme hat. Auf der B 7, Abzweig Ulla fuhr das Fahrzeug mehrfach auf die Gegenfahrbahn und hatte bereits vorher die Leitplanke touchiert. In der Erfurter Straße in Weimar hielt der Mann dann selbstständig an. Der Zeuge hielt hinter ihm, begab sich zu dem Pkw und sah sofort, dass ...

mehr