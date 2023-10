Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Erneut mehrere Sachbeschädigungen an PKW in der Industriestraße

Speyer (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass in der Industriestraße an mehreren Autos Kennzeichen fehlen. Die Beamten stellten an insgesamt sieben PKW Beschädigungen bzw. das Fehlen des Kennzeichens fest, fanden auf dem Boden ein abgeknicktes Kennzeichenschild sowie drei weitere Kennzeichenschilder in teils schwer zugänglichen, anliegenden Gärten vor. Die Kennzeichen konnten letztlich mit Unterstützung der Feuerwehr geborgen und ihren Eigentümern ausgehändigt werden. Die Beamten trafen in Tatortnähe einen 49-Jährigen an, der spontan die Sachbeschädigungen spontan einräumte. Zu seiner Motivation liegen keine Erkenntnisse vor. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 700 Euro.

Bereits vergangenen Freitag berichtete die Polizei über Sachbeschädigungen an KFZ in der Industriestraße am 03.10. sowie vom 12. auf den 13.10. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell