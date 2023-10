Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sicherstellung eines hochwertigen Rennrads, Eigentümer gesucht

Speyer (ots)

Am heutigen Mittwoch gegen 06:25 Uhr stellte eine Polizeistreife im Bereich des überdachten Fahrradabstellplatzes am Speyerer Hauptbahnhof eine dunkel gekleidete Person mit einem hochwertigen Rennrad fest, die sich bei Erblicken der Streife verdächtig verhielt und wegfuhr. Die Beamten wendeten ihren Streifenwagen und kontrollierten den 46-jährigen Tatverdächtigen auf Höhe des Biomarktes. Er machte zur Herkunft des Fahrrads wenig detailreiche Angaben und konnte sein Eigentum daran nicht belegen. Auch weitere Umstände begründeten in der Gesamtschau Zweifel der Beamten an der Eigentümereigenschaft des 46-Jährigen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Werkzeug, eine Taschenlampe sowie ein Messer auf. Ein Atemalkoholtest bei dem 46-Jährigen ergab einen Wert von 0,35 Promille. Die Beamten stellten das von ihm mitgeführte türkisfarbene Rennrad der Marke Bianchi, Modell 1885, im Wert von ca. 1300 Euro zur Eigentumssicherung sicher.

Die Polizei sucht den tatsächlichen Eigentümer des Bianchi-Rennrads und bittet Zeugen oder Geschädigte um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de Eine Herausgabe des Fahrrads kann unter Vorlage eines Eigentumsnachweises erfolgen.

