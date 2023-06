Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Brandstiftung

Unbekannte setzen die Holzterrasse eines Wohnhauses in Brand

Kleve-Donsbrüggen (ots)

Am Samstag (17. Juni 2023) gegen 22:50 Uhr setzten ein oder mehrere unbekannte Täter die Holzterrasse eines Einfamilienhauses an der Heidestraße in Donsbrüggen in Brand. Die Terrasse, die im Eckbereich Feuer fing, grenzt unmittelbar an das Wohnhaus, so dass durch die Hitzeentwicklung die Verglasung der rückwärtigen Fenster zersprang. Es befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Haus. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen; Gebäudeschaden entstand deshalb nicht.

An diesem Wohnhaus hatte es bereits am 03.05.2023 einen Schwelbrand in der Garage sowie einen Gartenhausbrand am 16.06.2023 gegeben. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt in allen drei Fällen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Kripo Kalkar unter 02824 880. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell