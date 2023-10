POL-PDLU: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Dudenhofen (ots) - Am 16.10.2023 gegen 16:05 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Pkw den Mönchsbusch in Richtung Rottstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Motorrad die Gommersheimer Str. aus Richtung Speyerer Straße kommend in Richtung Am Mönchsbusch. Beide wollten gleichzeitig die Kreuzung Gommersheimer Str. / Am Mönchsbusch überqueren. Dabei übersah der 29-Jährige den ...

