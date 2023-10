Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) 13-Jähriger mit Fahrrad bei Unfall leicht verletzt

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein 13-jähriger Junge mit einem Fahrrad ist am Freitagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Renault Clio am Fahrbahnrand der Grabenstraße leicht verletzte worden. Gegen 15.50 Uhr fuhr eine 44-jährige Frau mit einem Renault Clio kurz vor der Einmündung zur Hauptstraße vom Fahrbahnrand an, um auf die Grabenstraße zu fahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem jungen Radfahrer, der auf der Grabenstraße in Richtung Hauptstraße fuhr. Beim folgenden Sturz zog sich der 13-Jährige leichte Verletzungen zu und musste mit einer eintreffenden Rettungswagenbesatzung an der Unfallstelle ambulant behandelt werden. Am Fahrrad und dem Clio entstand geringer Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

