Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verbotene Gegenstände sichergestellt

Kehl/Rastatt (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben über das vergangene Wochenende zwei verbotene Gegenstände sichergestellt. Bei der Kontrolle eines 25-jährigen französischen Staatsangehörigen in Kehl, wurde in der Fahrertür seines Fahrzeuges ein Teleskopschlagstock aufgefunden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Rastatter Innenstadt ein 22-jähriger syrischer Staatsangehöriger polizeilich kontrolliert. Bei ihm wurde ein Teleskopschlagstock und ein Pfefferspray aufgefunden. Alle drei Gegenstände wurden sichergestellt. Die beiden Personen müssen nun mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell