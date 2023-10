Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Durchhausen, L 432, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter überfährt mit einem grauen Audi den neuen Kreisverkehr an der Ortseinfahrt Durchhausen und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Durchhausen, L 432, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist ein Unbekannter mit einem grauen Audi A4 Avant von Schura kommend auf der Landesstraße 432 über die Verkehrsinsel des neuen Kreisverkehrs am Ortseingang Durchhausen gefahren, hat dabei ein Verkehrszeichen, einen Leitpfosten und seinen Wagen erheblich beschädigt. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte mit seinem vermutlich an der Fahrzeugfront erheblich beschädigten Audi A4. Das entstandene Trümmerfeld mit Teilen des benutzten, etwa vier bis sieben Jahre alten Audis (Baujahr 2016 - 2019) wurde am Sonntagmorgen, gegen 08 Uhr, von einem anderen Verkehrsteilnehmer festgestellt und der Polizei gemeldet. Die Polizei Spaichingen ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise. Insbesondere Personen, die Angaben zu einem im Frontbereich vorne rechts erheblich beschädigten schon älteren grauen Audi A4 Avant machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, in Verbindung zu setzen.

