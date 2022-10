POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Geschwindigkeitskontrolle

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 18.10.2022 gegen 20:30 Uhr konnte in einer Handtasche, die in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim aufgefunden wurde, Betäubungsmittel sichergestellt werden. Bei Suche nach Ausweisdokumenten konnten in der Handtasche ein Grinder und eine geringe Menge Cannabis festgestellt und sichergestellt werden. Gegen die 17-jährige Eigentümerin der ...

