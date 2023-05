Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Europaweiter Großeinsatz gegen Mitglieder krimineller Vereinigungen: Durchsuchungen und Festnahmen in NRW - Einladung zur Pressekonferenz am Mittwoch, 3. Mai 2023, um 14 Uhr im LKA NRW

Düsseldorf (ots)

Die Polizei NRW und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf sind an einem europaweiten Großeinsatz mit Bezug zur italienischen organisierten Kriminalität beteiligt. Seit den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (3. Mai 2023) werden in Nordrhein-Westfalen sowie in Erfurt (Thüringen) durch rund 500 Einsatzkräfte Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle vollstreckt. Das Verfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) richtet sich gegen mutmaßliche Verantwortliche, Mitglieder und Unterstützer einer deutschen sowie einer ausländischen kriminellen Vereinigung ('Ndrangheta). Den Tatverdächtigen wird in unterschiedlichem Umfang unter anderem bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie gewerbs- und bandenmäßige Geldwäsche vorgeworfen.

Zeitgleich werden in Belgien, Frankreich, Italien, Portugal, Rumänien, Slowenien und Spanien sowie in Bayern, Rheinland-Pfalz und im Saarland Maßnahmen umgesetzt. Das Verfahren wird durch eine gemeinsame Ermittlungsgruppe geführt, an der Europol und Eurojust beteiligt sind und das durch die Europäische Kommission unterstützt wird.

Nähere Hintergründe zu dem Verfahren und den durchgeführten Maßnahmen in NRW werden interessierten Medienvertretern in einer gemeinsamen Pressekonferenz des NRW-Innenministeriums, der ZeOS NRW und des LKA NRW unter Beteiligung des Innenministers Herbert Reul am Mittwoch, 3. Mai 2023, erläutert. Beginn ist um 14 Uhr im Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Völklinger Straße 49 in Düsseldorf. Um vorherige Anmeldung per E-Mail an pressestel-le.lka@polizei.nrw.de wird gebeten.

Original-Content von: Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, übermittelt durch news aktuell