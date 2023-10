Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Windschutzscheibe in Zeppelinstraße mit Backstein eingeworfen, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Dienstag gegen 10 Uhr fand ein Mann seinen in der Zeppelinstraße geparkten PKW Mercedes-Benz mit einer stark beschädigten Windschutzscheibe vor, deren Beschädigung offenbar von einem am Tatort gefundenen, etwa faustgroßen, Backstein herrührte. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Am Vorabend gegen 22 Uhr hatten sich zwei junge Männer auf der Straße am Tatort in einer unbekannten Fremdsprache laut unterhalten, wie Zeugen berichteten. Im Anschluss an die Unterhaltung hörten die Zeugen einen lauten Schlag.

Wer hat die Tat beobachtet, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

