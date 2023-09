Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Nordoststadt - Wohnungsbrand

Offenburg (ots)

Aus bisher unerklärlichen Gründen kam es am frühen Donnerstagabend in einer Erdgeschoss-Wohnung in der "Schaiblestraße" zu einem Brandausbruch. Zeugenaussagen zu Folge soll es zuvor zu einer Explosion im Wohnungsinneren gekommen sein. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Offenburg machten sich umgehend daran, die Bewohner des Gebäudekomplexes zu evakuieren. In der Wohnung konnte festgestellt werden, dass es im Bereich des Schlafzimmers brannte. Der nach außen gewölbte Rollladen der Küche bestätigte die Annahme einer vorangegangenen Explosion in der Wohnung. Aufgrund starker Brandschäden im Schlafzimmer und verrußten anderen Räumlichkeiten, kann diese bis auf Weiteres nicht mehr bewohnt werden. Die Wohnung wurde, zum Schutze der anderen Anwohner, verschlossen und versiegelt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

