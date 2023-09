Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Kollision zwischen E-Scooter und Auto

Rastatt (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15 Uhr in der Oberwaldstraße zu einer Kollision zwischen einem E-Scooter- und einem Autofahrer. Ein 22-Jährige Fahrer eines elektrischen Rollers soll aus dem Erlenweg kommend, ohne Geschwindigkeitsanpassung und Beachtung des kreuzenden und vorfahrtsberechtigten Straßenverkehrs in die Oberwaldstraße eingefahren sein. Hierbei kollidiert er mit einem dort fahrenden 33-Jährigen VW-Lenker. Verletzungen trug er nicht davon. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle bei dem 22-Jährigen verlief negativ, jedoch schlug ein weiterer Test auf Betäubungsmittel positiv an. Der junge Fahrer wurde zur Erhebung einer Blutentnahme auf das Revier gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

/ju

