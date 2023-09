Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Ladengeschäft ++ Seevetal/Ohlendorf - PKW aufgebrochen

Neu Wulmstorf (ots)

Einbruch in Ladengeschäft

In der Nacht zu Donnerstag, 14.9.2023, in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 10:45 Uhr, sind Diebe in ein Geschäft für Mobiltelefone an der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Täter hebelten die hintere Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt. Sie erbeuteten mehrere Smartphones, eine PlayStation und einen Zigarettenautomaten. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Tel. 040 33441990.

Seevetal/Ohlendorf - PKW aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag, 14.9.2023, in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 4:50 Uhr, in der Straße Am Friedhof einen Pkw aufgebrochen. Von dem Fahrzeug, das am Straßenrand stand, entwendeten sie Scheinwerfer, Frontschürze, Lenkrad und Außenspiegel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell