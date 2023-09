Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Buchholz - 500 Liter Diesel entwendet ++ Tostedt - ohne Versicherung unterwegs

Buchholz (ots)

500 Liter Diesel entwendet

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag die Tanks von drei Fahrzeugen auf. Die Baumaschinen standen innerhalb einer Straßenbaustelle auf der Bundesstraße 3 bei Sprötze. Aus den Tanks wurden dann insgesamt 500 Liter Diesel abgezapft. Da die Tat sicher einige Zeit in Anspruch nahm, hofft die Polizei auf Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter der Nummer 04181/ 2850 zu melden.

Tostedt - ohne Versicherung unterwegs

Beamte der Polizei Tostedt kontrollierten am Dienstagabend einen 44-Jährigen auf seinem E-Scooter. Aufgefallen war dieser in der Niedersachsenstraße, weil er ein Versicherungskennzeichen aus dem letzten Jahr an seinem Fahrzeug befestigt hatte. Eine Überprüfung ergab dann, dass das Kennzeichen nicht zu dem Scooter gehörte und mutmaßlich entwendet war. Gegen den Mann aus der Samtgemeinde Tostedt wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell