Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Dreister Diebstahl vor den Augen des Geschädigten ++ Ashausen - Trittsteine von Grabstätte gestohlen

Undeloh (ots)

Dreister Diebstahl vor den Augen des Geschädigten

Ein 72-jähriger Mann ist am Montag, 11.9.2023, Opfer eines dreisten Pedelec-Diebstahls geworden. Der Mann hatte eine Radtour zwischen Undeloh und Wehlen unternommen und sich gegen 16 Uhr zu einer Pause auf einer Bank in Höhe des Wanderweges in Richtung Meningen niedergelassen. Kurz darauf setzte sich ein circa 25-jähriger Mann hinzu und fing ein Gespräch über das Wetter und andere Dinge an. Plötzlich stand der Mann auf, setzte sich auf das Pedelec des 72-jährigen, dass nur wenige Meter neben der Bank abgestellt war, und fuhr damit in Richtung Meningen davon. Besonders ärgerlich: In den Satteltaschen befand sich auch noch das Portemonnaie mit Bargeld und Ausweispapieren.

Der Täter war circa 1,75 m groß, hatte dunkle mittellange Haare und war mit einer kurzen dunkelblauen Hose und einem dunklen T-Shirt bekleidet. Er hatte einen dunklen Rucksack bei sich. Der Unbekannte sprach akzentfrei Deutsch.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder denen der Mann mit dem grauen Pedelec der Marke Raleigh aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04172 986610 bei der Polizei Salzhausen zu melden.

Ashausen - Trittsteine von Grabstätte gestohlen

In der Zeit zwischen dem 4. und 8. September 2023 haben Unbekannte von einem Familiengrab auf dem Friedhof Ashausen (Straße Duvendahl), zwei graue Trittsteine entwendet. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass im Zeitraum zwischen Februar und April dieses Jahres schon einmal vier Trittsteine vom selben Grab gestohlen worden waren. Eine Anzeigenerstattung erfolgte seinerzeit nicht.

Die Polizei vermutet, dass der erneute Diebstahl auf das Konto derselben Täterschaft geht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04174 668980 bei der Polizei in Stelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell