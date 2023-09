POL-WL: Radfahrer schwer verletzt, Polizei sucht Zeugen ++ Königsmoor - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht ++ Seevetal/Meckelfeld - Seniorin bestohlen

Polizeiinspektion Harburg

Radfahrer schwer verletzt, Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, 10.9.2023, gegen 12:50 Uhr, ist ein 53-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit dem PKW eines 62-jährigen Mannes schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Radfahrer zunächst auf der Fahrspur der K 28, zwischen Holm und Inzmühlen, unterwegs. Nachdem er von dem 62-jährigen Pkw-Fahrer darauf angesprochen wurde, den Radweg zu benutzen, soll der Radfahrer im Vorbeifahren gegen einen Außenspiegel des Fahrzeugs geschlagen und den Pkw-Fahrer beleidigt haben. Anschließend überholte dann der Pkw-Fahrer den Radfahrer und hielt auf dem Radweg an. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte und schwer verletzt wurde. Der 53-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Königsmoor - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Am 8.09.2023, gegen 11:15 Uhr, war ein 28-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter auf der B 75 unterwegs. Als er, aus Richtung Wistedt kommend, nach links in die Baurat-Wiese-Straße einbiegen wollte, kam ihm ein unbekanntes Fahrzeug entgegen. Nach Angaben des 28-Jährigen kam das Fahrzeug beim Einbiegen in die B 75 in Richtung Scheeßel auf die Gegenfahrspur, so dass er ausweichen musste. Er geriet mit seinem Transporter in den Grünstreifen und kollidierte dort mit mehreren Straßenschildern.

Hinweise nimmt die Polizei Tostedt unter der Tel.-Nr. 04182 404270 entgegen.

Seevetal/Meckelfeld - Seniorin bestohlen

Eine 87-jährige Frau ist am Samstag, 09.09.2023, von einem Pärchen bestohlen worden. Die unbekannte Täterin hatte die 87-Jährige gegen 14:20 Uhr abgepasst, als diese in der Mattenmoorstraße mit ihrem Rollator in ihr Mehrfamilienhaus gehen wollte. Die Unbekannte bot ihre Hilfe an, was die Senioren jedoch ablehnte.

Wenig später klingelte dieselbe Frau an der Tür der 87-Jährigen und bat um ein Glas Wasser. Vermutlich als beide Frauen zusammen in der Küche waren, betrat der Komplize die Wohnung und entwendete Bargeld und Sparbücher aus einem Wohnzimmerschrank. Denn als die Unbekannte die Wohnung wieder verlassen hatte, konnte die 87-Jährige beobachten, wie sie in einen dunklen Pkw einstieg und wenige Augenblicke später noch ein Mann hinzustieg. Beide fuhren davon. Die 87-Jährige wurde misstrauisch und stellte bei der Nachschau den durchwühlten Wohnzimmerschrank fest.

Die unbekannte Frau war circa 20-30 Jahre alt, trug helle Kleidung und ein helles Kopftuch. Sie hatte eine Umhängetasche bei sich. Sie war eher klein und von schlanker Statur und sprach gebrochen, deutsch. Der Mann trug ein hellgraues Hemd und eine dunkle Hose und hatte kurze, dunkle Haare. Genauere Angaben zum PKW konnte die Geschädigte nicht machen.

Zeugen, denen das Pärchen aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei melden.

