Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Einbruch in zwei Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Gleich zwei Mal schlugen bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende (18.08.2023 bis 21.08.2023) in der Johannes-Bieg-Straße in Erligheim zu und brachen in zwei Firmengebäude ein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten durch Aufhebeln von Fenstern und Türen Zutritt in die Gebäude. Während sie in einem Fall keine Beute machten, jedoch einen Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro hinterließen, entwendeten sie im zweiten Fall mehrere Tausend Euro Bargeld und verursachten zudem einen Sachschaden von etwa 400 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07143 89106-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Kirchheim am Neckar in Verbindung zu setzen.

