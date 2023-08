Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidiums Ludwigsburg: 42-jähriger Tatverdächtiger nach versuchtem Automatenaufbruch in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Auf frischer Tat konnten Einsatzkräfte des Polizeireviers Marbach am Neckar am Donnerstagvormittag (17.08.2023) einen 42-jährigen Tatverdächtigen ertappen, der am Bahnhof in Marbach am Neckar versucht haben soll, einen Parkscheinautomaten aufzubrechen. Eine Zeugin hatte zuvor beobachtet, wie sich der Mann gegen 11.15 Uhr mit einem Werkzeug an dem Automaten zu schaffen machte. Als die Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, versuchte der Mann zu flüchten. Er konnte jedoch von einer Polizeibeamtin und ihrem Kollegen gestoppt, zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen werden. Anschließend wurde der Tatverdächtige zum Polizeirevier Marbach am Neckar gebracht. Ein von ihm mitgeführter Rucksack, in dem sich diverse weitere Werkzeuge befanden, wurde beschlagnahmt. Der 42-jährige Tatverdächtige ist weiterer Diebstahlsdelikte aus dem Jahr 2023 verdächtig. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der 42 Jahre alte Mann am Freitag (18.08.2023) dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen des bestehenden Verdachts des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall erließ, in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

