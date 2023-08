Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: 33-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, leistete ein 33 Jahre alter Mann am Sonntag (20.08.2023) gegen 19.00 Uhr in der Bühlallee in Ehningen Widerstand gegen Polizeibeamte. Diese wurden zuvor aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 33-Jährigen und einem 34-Jährigen alarmiert. Der 34-Jährige soll von dem Jüngeren gestoßen und hierdurch leicht verletzt worden sein. Beim Versuch, den 33-Jährigen zu einem Streifenwagen zu bringen, widersetzte sich dieser den Anweisungen der eingesetzten Polizeibeamten, versuchte sich mit angelegten Handschließen loszureißen und auf die Fahrbahn zu rennen. Eine Kollision mit einem herannahenden Pkw konnte durch die Polizisten verhindert werden. Der 33-Jährige musste schließlich von den zwei Polizistinnen ihrem Kollegen zu Boden gebracht werden. Hierbei wurden sowohl der 33-Jährige als auch eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Der Mann wurde im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

