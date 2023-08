Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Diebstahlsversuch auf Tunnelbaustelle, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Sicherheitsmitarbeiter einer Tunnelbaustelle darauf aufmerksam, wie sich eine bislang unbekannte Person schnellen Schrittes in Richtung B3 von dem Baustellengelände entfernte. Dieser informierte daraufhin die Polizeibeamten. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Bauzaun an einer Stelle geöffnet wurde. Bei Absuchen der näheren Umgebung, rund um das Baustellengelände, konnten die Beamten eine Ansammlung von mehrere Hundert Kilo Kupferkabel im Wert von mehreren Tausend Euro feststellen. Diese wurden augenscheinlich für einen Abtransport zugeschnitten und bereitgelegt. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum an der Örtlichkeit auffällige Personen oder Transportfahrzeuge bemerkt haben könnten, werden um Anruf bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Rufnummer 07222 761-0 gebeten.

