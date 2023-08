Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Eigentümer nach mutmaßlichem Fahrraddiebstahl gesucht

Baden-Baden

Einen mutmaßlichen Fahrraddieb konnten Beamte des Polizeireviers Baden-Baden am Mittwochmorgen stellen und sind nun auf der Suche nach dem Eigentümer bzw. der Eigentümerin des sichergestellten Fahrrades. Gegen 11 Uhr fiel den Beamten während ihrer Streifenfahrt ein ihnen bekannter Enddreißiger auf, als er in der Rheinstraße das Rennrad der Marke Focus neben sich herschob. Als dieser wiederrum die Streife erblickte, stellte er das Velo ab, entfernte sich und konnte kurz darauf angehalten werden. Zur Herkunft des Rades machte er dabei keine Angaben. Wegen des Verdachts des Diebstahls wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Eigentümer oder die Eigentümerin des Rades wird nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen.

