Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Oberbruch - Aufgeflogen

Bühl (ots)

Fünf junge Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren sind am Dienstagmorgen, beim Versuch die Gebühren eines angemieteten Campingplatzes zu umgehen, aufgeflogen. Die Betreiberin beobachtete das Quintett, wie sie sich gegen 8:45 Uhr durch den Hinterausgang vom Gelände in der Campingstraße geschlichen haben, ohne den ausstehenden Betrag von 336 Euro zu begleichen. Die mutmaßliche Freude über ihren vermeintlichen Coup währte allerdings nicht lange. Alarmierte Beamte der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl konnten die Gauner im Zuge einer eingeleiteten Fahndung in einem angrenzenden Waldweg entdecken und vorläufig festnehmen. Sie müssen sich nun wegen Betrugs verantworten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell