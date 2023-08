Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Nach Unfall leicht verletzt

Wolfach (ots)

Eine Leichtverletzte und rund 8.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwochmittag in der Hausacher Straße. Eine 30 Jahre alte Peugeot-Fahrerin prallte hierbei kurz nach 13 Uhr in das Heck einer 32-jährigen Audi-Lenkerin, die ihrerseits im Bereich eines Lebensmittelmarktes nach rechts auf ein Parkplatzgelände abbiegen wollte und hierzu ihre Geschwindigkeit verringerte. Die Audi-Fahrerin trug durch die Kollision leichte Verletzungen davon.

