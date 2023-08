Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tankstellenautomat aufgebrochen - Pedelec entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Tankstellenautomat aufgebrochen

Mücke. Zwei unbekannte Männer brachen in der Nacht zu Montag (07.08.), zwischen 1.45 und 2 Uhr, gewaltsam einen Zahlautomaten einer Tankstelle in der Mühlgasse in Ruppertenrod auf. Sie entwendeten Bargeld im hohen dreistelligen Bereich und flüchteten in Richtung Dorfmitte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die beiden Unbekannten waren bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover und einer Jogginghose. Zudem trugen sie Handschuhe und hatten jeweils ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec entwendet

Romrod. Ein 56-jähriger Mann stellte sein schwarzes Pedelec der Marke Raleigh mit einer blauen Seitentasche am Samstag (05.08.), gegen 9.45 Uhr, vor einem Einkaufsmarkt in der Zeller Straße ab und sicherte dieses. Als er gegen 10.05 Uhr zu seinem Zweirad zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl. Unbekannte hatten das Pedelec im Wert von rund 800 Euro auf bislang nicht bekannte Weise entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell