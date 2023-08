Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Unfall auf der L 1100

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines Mazda gesetzt hatte, war ein 24 Jahre alter Mazda-Lenker am Sonntag gegen Mitternacht in Murr nicht imstande seinen PKW sicher zu führen, so dass er letztlich in einen Unfall verwickelt war. Gemeinsam mit einer 23-jährigen Mitfahrerin und einem 44-jährigen Mitfahrer war er in der Marbacher Straße unterwegs und wollte im weiteren Verlauf auf die Landesstraße 1100 einfahren. Kurz vor der Einmündung der Marbacher Straße auf die L 1100 kam der Mazda-Lenker nach rechts von der Fahrbahn ab, überführ einen Grünstreifen und schleuderte anschließend über den gesamten Kreuzungsbereich sowie eine Verkehrsinsel. Alle drei Personen im PKW erlitten Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Feuerwehr und Straßenmeisterei befanden sich ebenfalls im Einsatz. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest, den der 24-Jährige durchführte, erbrachte ein Ergebnis von etwa 1,8 Promille. Die Ermittlungen dauern an.

