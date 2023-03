LPI-GTH: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Unbekannte versuchten am frühen Samstagmorgen gegen 00:43 Uhr in ein Geschäftsgebäude in der Puschkinallee einzubrechen. Durch die Täter wurde nichts erbeutet. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird auf 400 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0065824/2023) zu melden. (ml) Rückfragen bitte an: ...

