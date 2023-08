Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Lenker eines Linienbusses fuhr am Montag (21.08.2023) gegen 12.40 Uhr in den Kreisverkehr im Bereich der Schorndorfer Straße, Wilhelmstraße und Schlossstraße aus Richtung der Schorndorfer Straße kommend ein. Hinter ihm fuhr ein 59 Jahre alter VW-Lenker. Der Busfahrer soll den Bus während des Verlassen des Kreisverkehrs plötzlich gestoppt haben. Anschließend soll er rückwärts zurück in den Kreisverkehr gelenkt haben, um seine Fahrt in diesem fortzusetzen. Hierbei touchierte das Heck des Busses den VW des 59-Jährigen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, setzte des Buslenker seine Fahrt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

