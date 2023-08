Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen -Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit vom 3. bis zum 5. August drei Fässer, in denen sich zum Teil noch Motoröl befand, am Waldesrand in der Heinrichstraße in Meppen-Versen illegal entsorgt (siehe Foto). Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/949154 in Verbindung zu setzen.

