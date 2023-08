Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Eigentümer/in gesucht

Lingen (ots)

Am 8. August 2023 wurde in einer Wohnung in Lingen fünf teilweise originalverpackte Entwässerungsrinnen und ein Entwässerungsrost des Herstellers "Zinco" sichergestellt (siehe Foto). Vermutlich stammen die Bauteile aus einem Diebstahl. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Teilen machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell