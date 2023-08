Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Einbruch in Lagerhalle

Uelsen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 18:40 Uhr, und Mittwoch, 07:40 Uhr, Zugang zu dem Gelände einer Elektrofirma an der Robert-Bosch Straße in Uelsen und brachen in den dortigen Lagerraum ein. Sie entwenden etliche Kabel und zwei Nutfräsen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer: 05943/92000 zu melden.

