Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kupferdiebstahl ++ Marxen - Fallrohre abmontiert ++ Welle - Kleintransporter gestohlen ++ u. w. M.

Winsen (ots)

Kupferdiebstahl

In der Nacht zu Mittwoch, 13.9.2023, haben Diebe aus einem Gewerbebetrieb an der Max-Planck-Straße größere Mengen Kupfer entwendet. Die Täter entfernten zunächst ein Zaunelement, um mit ihrem Fahrzeug auf das Firmengelände fahren zu können. Anschließend schnitten sie die Blechwand der Gewerbehalle auf und gelangten so in das Innere. Hieraus entwendeten sie größere Mengen Kupfer und luden diese in ihr Fahrzeug. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Die Polizei wertet derzeit Videoaufnahmen aus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

Marxen - Fallrohre abmontiert

An der Straße Hinter der Bahn haben Diebe in der Zeit zwischen dem 11. und 13.9.2023 rund 28 m Regenfallrohr von einer Lagerhalle abmontiert und gestohlen. Der Schaden wird auf rund 3000 EUR geschätzt. Hinweise zu den Tätern gibt es derzeit nicht. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04172 986610 bei der Polizei Salzhausen zu melden.

Welle - Kleintransporter gestohlen

Diebe haben in der Nacht zu Mittwoch, 13.9.2023, einen Renault Trafic vom Gelände eines Autohauses an der Hauptstraße gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 18:20 Uhr und 8:30 Uhr. Der Kleintransporter war nicht zugelassen. Vermutlich hatten die Täter ihn mit Kennzeichen aus dem Landkreis Cuxhaven versehen, die unweit des Tatortes von einem abgestellten Sprinter gestohlen worden waren. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Buchholz/Holm-Seppensen - PKW-Aufbrüche

In der Straße Rehweg haben Diebe am 13.9.2023, gegen 6:30 Uhr, verschiedene Assistenzsysteme aus einem V-Klasse Mercedes ausgebaut. Das Fahrzeug stand auf einem Grundstück. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 EUR.

Im Lohbergenweg machten sich die Diebe in derselben Nacht an einem 3er BMW zu schaffen. Hieraus wurden Lenkradairbag sowie die komplette Fahrzeugfront ausgebaut und gestohlen. Der Schaden: rund 10.000 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Rosengarten - Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Rosengartenstraße kam es am Mittwoch, 13.9.2023, gegen 23:05 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann war von der Anschlussstelle Tötensen kommend in Richtung Sieversen unterwegs. Auf der geraden Strecke kam der Mann mit seinem VW Caddy nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. In der Folge überschlug sich der Wagen mehrmals und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der 24-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Möglicherweise war eine Alkoholbeeinflussung unfallursächlich, dem Mann wurde zur weiteren Untersuchung eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell